Дело о распространении личных данных милиционеров

Процесс по уголовному делу о сливе личных данных милиционеров завершен. Обвиняемая - уже бывшая сотрудница Белпочты. С ее подачи в сеть попали адреса 35 правоохранителей. По данным обвинения, действия женщины были направлены на подрыв авторитета милиции. К тому же, ее поступок принес моральный вред потерпевшим. Вот как почтальон прокомментировала свою выходку после установления ее личности.