Дело о терроризме: начался процесс о поджоге дома депутата Гайдукевича

В Минске начали судить 18 фигурантов по делу о терроризме. В обвинении есть эпизод о поджоге дома депутата Олега Гайдукевича. Среди обвиняемых - бывший ресторатор Вадим Прокопьев. Данное уголовное дело расследовал Комитет государственной безопасности. 15 фигурантов находятся под стражей, еще трое (Прокопьев, Хамицевич и Чемякин) объявлены в международный розыск. Рассмотрение уголовного дела в отношении этих фигурантов проходит в порядке специального производства. Известно, что им вменяют ряд статей УК, например, совершение акта терроризма, незаконный оборот оружия, покушение на захват власти. Как ранее сообщалось, нападение на коттедж Олега Гайдукевича было совершено в ночь с 10-го на 11 июля 2021 года. В дом, где проживала его семья, бросили "коктейли Молотова".