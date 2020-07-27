3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Дело о взятках при поставке коммуникационного оборудования. 12 лет усиленного режима - приговор А. Втюрину, бывшему замгоссекретаря Совбеза
Верховный суд огласил приговор по делу о взятках при поставке коммуникационного оборудования. Основной фигурант - бывший замгоссекретаря Совбеза Андрей Втюрин. Он признан виновным в получении взяток в сумме не менее 180 тысяч долларов. Его приговорили к 12 годам усиленного режима с лишением воинского звания полковника запаса.
Всего по делу проходят 16 человек
В числе обвиняемых - Сергей Сиводедов, в момент задержания он занимал должность гендиректора Белтелекома. Ему назначено семь лет заключения за взятку в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро. Андрея Подгорного приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Что касается Игоря Кудасова, он освобожден от наказания за истечением срока давности. Остальные фигуранты получили от штрафа до семи с половиной лет тюрьмы. Суть уголовного дела, если кратко, в том, что при закупках оборудования должностные лица отдавали предпочтение определенным компаниям. Кого-то обвиняли в получении взятки, кого-то в даче взятки. Приговор вступил в законную силу.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП