Дело ОГСБ: кто собирался увезти Азаренка в лес?

Минский областной суд продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении пяти участников террористической организации "Отряды гражданской самообороны Беларуси" (ОГСБ). Государственный обвинитель зачитывает обвинение Дмитрию Сосновскому, сообщает БелТА.

В материалах уголовного дела говорится о том, что фигурант предпринял умышленные действия, направленные на приготовление к акту терроризма в отношении политического обозревателя одного из телеканалов Григория Азаренка. Предполагалось, что его похитят и применят насилие в связи с общественной деятельностью.

Рассматривалось несколько вариантов, как расправиться с Азаренком. В частности, вывезти в лес и заставить говорить на камеру нужные слова, а если откажется - отрезать часть языка.

Перед судом по делу ОГСБ проходят пять фигурантов. Кроме Сосновского, это Наталья Матвеева, Вадим Гулевич, Кирилл Ашурак, Алексей Глотов.

Фигурантам инкриминирован ряд преступлений. Они обвиняются в участии в организации, созданной для террористической деятельности, содействии такой деятельности, создании экстремистского формирования и руководстве им, призывах к насильственному изменению конституционного строя Беларуси. Все фигуранты находятся под стражей.

В августе прошлого года Верховный суд признал неформальную организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической. Было установлено, что это сообщество создано в сентябре 2020 года для осуществления противоправной деятельности. В него входили радикально настроенные граждане для насильственной смены государственной власти.