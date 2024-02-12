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Дело палача Хатыни продолжают рассматривать в Верховном суде - были зачитаны показания карателей о деяниях Катрюка
Сегодня в Верховном суде продолжается рассмотрение дела о палаче Хатыни Владимире Катрюке. Многие свидетели указывали на причастность Катрюка к сожженным деревням, расстрелам партизан и мирных жителей. Некоторые рассказывали о фактах мародерства преступника после зверских убийств. На суде зачитывали показания карателей о деяниях Катрюка (многих допрашивали в 70-е годы). Название некоторых сожженных деревень каратели даже не могли вспомнить.
Прокурор зачитывает показания прошлых лет:
"Когда всех людей загнали в сарай, кто-то закрыл дверь с противоположной от ворот стены, сарай загорелся. Была команда - никого из сарая не выпускать, а пытающихся убежать - расстреливать. После того как сарай был подожжен, загнанные в него жители села начали кричать, стучать в дверь. Несколько человек пытались выбраться из сарая. Крыша была из соломы, которая быстро сгорела и опала в сарай. В образовавшееся отверстие в крыше и пытались выбраться обреченные на смерть люди. По ним был открыт огонь со всех видов оружия. По сараю стреляли полицейские моего и Катрюка отделений из винтовок и ручных пулеметов. Погибли все, кто находился в селе. Никому убежать не удалось. Да и возможности убежать не было - село со всех сторон было отцеплено карателями. Помню, что мужчины и женщины были убиты под лесом. Катрюк у убитой девушки снял с руки часы "Звездочка". Возможно, он снял часы с руки мужчины. Я не видел, как он снимал, но он мне сам говорил, что снял часы с убитых возле леса".
Также на суде зачитывали показания детей, чьи родители рассказывали о зверствах карателей в Логойском районе. Хатынь стала символом этой трагедии. Всего на территории Беларуси таким образом было сожжено 9 тысяч 200 сел и деревень, больше половины фашисты с карателями уничтожили вместе с населением. В результате политики геноцида в Беларуси более 2 млн человек было уничтожено за три года оккупации.
Отец говорил, когда каратели шли с полицаями, сожгли его сестру с детьми и мужем. Закрыли в доме и подожгли. Отец всегда возмущался, почему-то вот там, в Хатыни, всех помнят, а тут никого. Это недалеко от Хатыни - 5 км - Прудки.
После войны Катрюк прятался в Канаде, где и умер в возрасте 93 лет. О его злодеяниях было известно еще во времена БССР, но ни тогда, ни сейчас Запад не захотел выдавать нацистского преступника.
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