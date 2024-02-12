Дело палача Хатыни продолжают рассматривать в Верховном суде - были зачитаны показания карателей о деяниях Катрюка

"Когда всех людей загнали в сарай, кто-то закрыл дверь с противоположной от ворот стены, сарай загорелся. Была команда - никого из сарая не выпускать, а пытающихся убежать - расстреливать. После того как сарай был подожжен, загнанные в него жители села начали кричать, стучать в дверь. Несколько человек пытались выбраться из сарая. Крыша была из соломы, которая быстро сгорела и опала в сарай. В образовавшееся отверстие в крыше и пытались выбраться обреченные на смерть люди. По ним был открыт огонь со всех видов оружия. По сараю стреляли полицейские моего и Катрюка отделений из винтовок и ручных пулеметов. Погибли все, кто находился в селе. Никому убежать не удалось. Да и возможности убежать не было - село со всех сторон было отцеплено карателями. Помню, что мужчины и женщины были убиты под лесом. Катрюк у убитой девушки снял с руки часы "Звездочка". Возможно, он снял часы с руки мужчины. Я не видел, как он снимал, но он мне сам говорил, что снял часы с убитых возле леса".