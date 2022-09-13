Дело серых риелторов - на скамье подсудимых 48-летние мужчина и женщина из Минска

Суд в Минске начал разбирательство дела о серых риелторах. На скамье подсудимых - 48-летние мужчина и женщина из Минска. Им предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".



По материалам дела, криминальный дуэт с 2016 года по апрель 2021-го орудовал в столице. Продавали чужую жилплощадь, а хозяев выселяли в дома, условия в которых едва ли можно было назвать пригодными для жизни. В качестве жертв обвиняемые выбирали людей, злоупотребляющих спиртным и ведущих асоциальный образ жизни, убеждали их продать свою квартиру или даже свой загородный дом. Взамен предлагали жилье поменьше и за чертой города, но при этом обещали "хорошую доплату". До момента заключения сделки фигуранты переселяли потерпевших к себе или в съемные квартиры.



Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску:

Следствием установлено, что вырученные от сделок денежные средства фигуранты присваивали себе, лишь иногда приобретали потерпевшим непригодное для проживания жилье. Зафиксировано 11 эпизодов преступной деятельности фигурантов. Непродолжительное время после совершения сделок обвиняемые продолжали поддерживать связь с потерпевшими, передавали им спиртное и обещали отдать деньги в ближайшее время, а затем и вовсе переставали выходить на связь.

За 4,5 года, по версии обвинения, серые риелторы под предлогом сделок с недвижимостью завладели жилплощадью собственников на общую сумму более 880 тысяч рублей. В первый день судебного процесса прокурор зачитала обвинение - оно заняло 40 страниц. Обвиняемые дали показания. В четверг планируется допрос потерпевших.