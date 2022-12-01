Дело так называемого координационного совета передано в Генпрокуратуру

Следственный комитет сообщил, что в порядке специального производства окончено предварительное расследование в отношении представителей так называемого координационного совета. Уголовное дело передано Генпрокурору для направления в суд. И накануне председатель Следственного комитета Дмитрий Гора в проекте "Разговор у Президента " рассказал подробности дела так называемого координационного совета и на какой стадии производство.

"По-разному назывались - и координационные советы, и переходное правительство и так далее - это Тихановская, Латушко, Мороз, Дылевский, то есть люди, позиционирующие себя как новая белорусская власть, хотя это люди, которые для Беларуси ничего из себя не представляют. Сейчас защитники, назначенные по этим уголовным делам, заканчивают ознакомление с этим уголовным делом, и буквально на днях оно будет передано в прокуратуру, " - рассказал Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси.