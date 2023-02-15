"Дело жизни" - смотрите новый проект о достижениях военно-промышленного комплекса Беларуси

Автоматизированные боевые модули, зенитно-ракетные комплексы, компьютеры и дисплеи, которые способны выдержать мороз, жару, вакуум и даже ударную волну.



Агентство теленовостей открывает страницу нового проекта "Дело жизни". Сегодня в эфире достижения военно-промышленного комплекса нашей страны. И первая серия расскажет, как легендарный советский "Град" получил гордое имя "БелГрад".



Как создавалась и модернизировалась реактивная система залпового огня - сегодня сразу после "Панорамы".



