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"Дело жизни" - смотрите новый проект о достижениях военно-промышленного комплекса Беларуси

Автоматизированные боевые модули, зенитно-ракетные комплексы, компьютеры и дисплеи, которые способны выдержать мороз, жару, вакуум и даже ударную волну.

Агентство теленовостей открывает страницу нового проекта "Дело жизни". Сегодня в эфире достижения военно-промышленного комплекса нашей страны. И первая серия расскажет, как легендарный советский "Град" получил гордое имя "БелГрад".

Как создавалась и модернизировалась реактивная система залпового огня - сегодня сразу после "Панорамы".

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