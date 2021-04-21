Деловой форум "Развитие предпринимательства" прошел в Минске

Развитие бизнес-климата и вопросы поддержки экономики - одни из ключевых тем республиканского делового форума. Он сегодня прошел в Минске в рамках Недели предпринимательства. Особое внимание развитию частной инициативы, открытию небольших современных производств в регионах и конструктивному диалогу бизнеса и власти. Эксперты отмечают, что после непростого года пандемии бизнес-активность снова растет. И во многом из-за точечных мер господдержки.



С главной бизнес-площадки этого дня - Светлана Лукьянюк.



В прошлом году малый бизнес столкнулся с большими проблемами, как собственно и вся экономика. Снизился потребительский спрос на те или иные товары и услуги общепита. Все это негативно сказалось на финансовом положении и доходах субъектов хозяйствования. Некоторые в итоге закрылись. Другие перестроились на доставку товаров и еды на дом, третьи изменили формат работы.





Своевременная поддержка

Более 8 тысяч малых предприятий поддержали в прошлый пандемийный год. Это и снижение арендных ставок, и налоговые послабления. То, что рука помощи была своевременная, говорит и количество ИП, которое не сократилось в разы.

Региональный вектор бизнес-развития

Да, бизнес мобилен и готов меняться под запросы рынка. Сейчас в правительстве работают над новыми механизмами - созданием специальных условий кредитования для тех предпринимателей, кто решит развивать свое дело за пределами столицы и областных центров. Лидеры деловой активности в минувшем году - это Минск и Минская область. Задача - пробудить предпринимательскую инициативу и в других регионах.

Об инвестпривлекательности Беларуси и повышении роли бизнеса, развитии экспортного потенциала и поддержке малых предприятий, которые продают за рубеж товар, как раз и говорили на деловом Форуме. Обсуждали и законодательные инициативы, закон о саморегулирующих организациях и новые правила цифровой трансформации, которые пока вызывают вопросы.

Промышленная кооперация для импортозамещения

Актуальна и финансовая поддержка тех, кто только начинает свое дело. Государство предоставляет субсидии ИП не первый год, а сейчас особое внимание производственным цепочкам. Кооперация крупных госпредприятий и небольших субъектов как решение и вопроса импортозамещения.

Буквально на следующей неделе будет первая встреча, первая контактно-кооперационная биржа, где МАЗ и МТЗ встретятся с перспективными партнерами с уже готовым перечнем продукции, который нужен рынку. Параллельно завязывается и долгосрочное сотрудничество с российскими партнерами. Сергей Кодаков из Ярославля с белорусскими изысками познакомился на выставке "Продэкспо" в Москве. Его оптовая компания готова активно включиться в поставки.

Стратегия развития предпринимательства до 2025 года