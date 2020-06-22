ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Демографический вызов. "Понятная политика" сегодня на "Беларусь 1"

Вопрос демографии в последние десятилетия - головная боль для Европы, и Беларусь здесь не исключение. По следам больших военных и экономических потрясений всегда идет проблема рождаемости. Ведь известно, что во время больших кризисов людей заботят совершенно другие вопросы. Как обстоят дела сегодня в Беларуси? Какие меры поддержки самые эффективные и почему демографический вызов так остро стоит перед большинством государств на планете? Расскажем уже сегодня в "Понятной политике".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все