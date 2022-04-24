Демонтаж веры, истории и памятников перед 9 Мая устраивают Украина, Польша и Прибалтика

Чтобы максимально насолить неприятелю, накануне 9 Мая в Евросоюзе развернули еще и настоящую войну с памятниками. При этом под бульдозер попадают, как правило, не только монументы советским солдатам. Исторический ревизионизм стал частью государственной политики в странах коллективного Запада. Во многом этому можно найти объяснения, если посмотреть на правящую верхушку в странах еврозоны.

Как оказалось, у многих из них родственники воевали на стороне Третьего рейха. Например, у министра иностранных дел Литвы дед принимал участие в строительстве первого концлагеря во время оккупации. Вот такая преемственность правящих поколений. Подробнее Андрей Сыч.

Демонтаж истории

Исторический ревизионизм и подмена понятий стали последовательной политикой коллективного Запада. Активно вводится уничижительная терминология, празднование победы в Великой Отечественной войне называют победобесием. Молодежи пытаются вложить чувство неловкости и стыда за участие в чествовании победителей 9 Мая. К чему это приводит - хорошо видно на примере Украины. За несколько десятилетий подмены понятий и переписывания учебников истории воспитано целое поколение, для которого героями стали коллаборационисты. Сегодня эти люди без зазрения совести готовы уничтожать своих соотечественников, которые осмеливаются выражать иную точку зрения. Другие садятся за руль строительной техники, берут в руки кувалды и уничтожают памятники.

Абсурдность ситуации заключается в том, что под видом борьбы с мифической российской пропагандой сносят памятники своим же землякам. Вот уже несколько лет в Латвии пытаются уничтожить монумент воинам-освободителям в парке Узварас. Он был построен на добровольные пожертвования простых граждан в честь воинов 130-го Латышского стрелкового корпуса. В 2021 году его пытались признать незаконным строением. В этом году департамент городского развития Рижской думы в своем заключении постановил, что "техническое состояние памятника ухудшилось, он стал небезопасным для людей".





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/9e8/oiama6ty7076gk8wj0u91szoepa3cqcr.jpg

Ситуация с 2018 года ухудшилась, поэтому принято решение оградить территорию, где плиты отделились. Есть угроза, что в результате их падения могут пострадать люди. Также мы обследовали дополнительно подземные помещения, мы обнаружили трещины в несущих конструкциях. Пока нет информации о причинах их появления, поэтому в течение 6 месяцев будет проводиться углубленное исследование. Янис Белковкис, заместитель директора департамента городского развития Рижской думы

В итоге памятник обнесли забором с предупредительными надписями. Шести месяцев как раз хватит для срыва празднования Дня Победы. Если рижане оставят это на самотек, памятник снесут. 5 лет назад под аналогичным предлогом в Латвии уничтожили монумент советским морякам.

Одной из чудовищных попыток подменить смыслы стало решение парламента Латвии утвердить 9 Мая днем памяти пострадавших и погибших в Украине. Принятый закон предусматривает, что в этот день, совпадающий с днем, когда в Латвии широко отмечался День Победы, запрещено проводить массовые развлечения и праздничные мероприятия. Самоуправления не смогут выдавать разрешения на проведение таких мероприятий. 8 и 9 Мая также будут запрещены салюты.

Нелепая логика преследует латвийский политический уровень все годы независимости. Я думаю, это обусловлено пониманием шаткости позиций, потому что независимость Латвии объявил Верховный совет Латвийской Советской Социалистической Республики, который после этого был, по сути дела, признан нелегитимным, как и все, что было советское. Т.е. такой парадокс, да. Даже не то, что змея, поедающая саму себя, а как бы наоборот - змея, рождающая сама себя. Дэги Караев, общественный активист

Желание уничтожить все, что напоминает о победе советского народа над коричневой чумой, заключается не только в показной борьбе с Россией и чувством собственной неполноценности. Во многом это связано с семейной историей тех, кто сейчас находится у власти во многих странах Евросоюза. Вот одна из них. Сразу же после прихода в Каунас немецких войск националисты организуют так называемое временное правительство Литвы. Сохранились протоколы заседаний этого правительства. Одним из первых решений временного правительства стало создание концлагеря для евреев, первого на оккупированной территории СССР.

Один из участников того заседания Ландсбергис-Жямкальнис. Кто же этот человек, неужели он из тех самых Ландсбергисов, которые оказались на вершине власти в современной Литве? Да, это именно так. Министр пронацистского правительства, отец того самого председателя Верховного совета Литовской СССР Витаутаса Ландсбергиса, прадед министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Дэги Караев, общественный активист