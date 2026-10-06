День архивиста отмечают 6 октября в Беларуси

6 октября Беларусь отмечает День архивиста. Профессиональный праздник учрежден в 2000 году, а дата связана с принятием 6 октября 1994 года закона "О Национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь".

В архивных хранилищах страны находится более 12 млн документов. Работа с ними продолжается. Только в 2026 году оцифровано более 1,5 тыс. дел и создано свыше 560 тыс. электронных страниц. Ежегодно реставраторы восстанавливают и переплетают от 50 до 70 тыс. архивных листов.

Отдельное направление - пополнение фондов. В архивы передают метрические книги, документы организаций и частных лиц. Материалы используют для исторических исследований, а также биографических и генеалогических запросов.