День архивиста отмечают в Беларуси: как хранят национальную память

Свой профессиональный праздник 6 октября отмечают хранители нашей национальной памяти и проводники по страницам веков - белорусские архивисты.

Одно из ключевых направлений отрасли - цифровизация. Уже к концу 2026 года специалисты преодолеют рубеж в 3 млн электронных страниц архивных материалов. Документы не просто сканируют - их вводят в научный оборот, открывая пользователям удаленный доступ к уникальным фондам.

План до 2029 года - перевести в цифровой формат не менее 45 % особо ценных документов страны. Но за каждым терабайтом данных, за каждой ожившей кинопленкой и старинной страницей стоят наши люди и история всей страны.

История страны сквозь призму объектива и голоса ушедших эпох. Все это - в кадре, звуке и на фотоснимках. Уже более 30 лет за сохранение этого наследия отвечает Александр Тюхай - заведующий отделом оцифровки документов Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов. По образованию он - дважды педагог: учитель музыки и историк. Но интерес к электронике и технике был всегда. Именно поэтому работа в архиве и оцифровка материалов стали делом всей жизни.

"Мы продлеваем жизнь документу. Мы создаем, как бы, копию документа. Мы не создаем оригинал копию, но мы бережно относимся к этому документу. Стараемся, чтобы он действительно совпадал с аналогом. Только минимальная-минимальная коррекция. Используем немножко интеллект, но интеллект не совсем еще корректно работает. Я надеюсь только на людей, только на их профессионализм, на их знания, на их любовь к своему делу, отношение к тому, что они делают", - рассказал Александр Тюхай.

Именно таких людей, преданных своей профессии, ее сути и идее, объединяет хранилище национальной памяти. Архивное сообщество пополняется и молодыми кадрами. Свой опыт передают старшие коллеги. Так, тонкости работы с пленкой на современном оборудовании после университета освоила инженер-программист Татьяна Панасюк.

Специалист рассказала, что их учреждение занимается оцифровкой всех видов кинодокументов, включая видеокассеты и пластинки. Сама она специализируется на оцифровке кинопленки и последующей обработке цифровых файлов. Татьяна Панасюк отметила, что считает свою работу очень интересной, так как материалы, которые к ним попадают, позволяют узнать много нового.

Сегодня архив - передовой технологичный центр, где оживают прошлые века. Старые носители превращают в цифровой код, понятный разным поколениям.

старые фото

Этот архив - единственное хранилище в Беларуси, чьи фонды способны говорить и показывать. В коллекции - более 60 тыс. кинодокументов, около 40 тыс. фонозаписей и свыше 300 тыс. исторических фотоснимков.

Фотофонд неслучайно считается крупнейшим собранием. Его пополняют не только СМИ и информагентства, но и сами люди. Еще одним ключевым источником комплектования выступает Белтелерадиокомпания, передающая кинохронику и авторские фильмы как на пленке, так и в цифровом виде.

Кадры из этой сокровищницы времени в Дзержинске помогают людям восстанавливать родословные, находить родственников, писать научные работы.

Андрей Гончар, директор Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов:

"Для нас важно не просто хранить те документы, которые у нас есть, но и делать так, чтобы о них знало как можно больше людей. Для этого проводится огромная работа по оцифровыванию. Мы имеем уникальное оборудование, которое нам позволяет в самом высоком качестве осуществлять оцифровку и предоставлять для наших самых востребованных пользователей. Документы в очень хорошем качестве".

Время здесь не просто сохраняют, но и делают доступным для каждого. Сейчас в архиве работают над созданием стримингового канала. Благодаря интернет-вещанию кинохроника станет доступна зрителям в круглосуточном режиме.

Ведь бережное отношение к прошлому - это тот фундамент, который позволяет строить настоящее и уверенно смотреть в будущее.