Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

День архивиста отмечают в Беларуси: как хранят национальную память

Автор:

Свой профессиональный праздник 6 октября отмечают хранители нашей национальной памяти и проводники по страницам веков - белорусские архивисты.

Одно из ключевых направлений отрасли - цифровизация. Уже к концу 2026 года специалисты преодолеют рубеж в 3 млн электронных страниц архивных материалов. Документы не просто сканируют - их вводят в научный оборот, открывая пользователям удаленный доступ к уникальным фондам.

План до 2029 года - перевести в цифровой формат не менее 45 % особо ценных документов страны. Но за каждым терабайтом данных, за каждой ожившей кинопленкой и старинной страницей стоят наши люди и история всей страны.

История страны сквозь призму объектива и голоса ушедших эпох. Все это - в кадре, звуке и на фотоснимках. Уже более 30 лет за сохранение этого наследия отвечает Александр Тюхай - заведующий отделом оцифровки документов Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов. По образованию он - дважды педагог: учитель музыки и историк. Но интерес к электронике и технике был всегда. Именно поэтому работа в архиве и оцифровка материалов стали делом всей жизни.

Александр Тюхай, заведующий отделом оцифровки документов Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов

"Мы продлеваем жизнь документу. Мы создаем, как бы, копию документа. Мы не создаем оригинал копию, но мы бережно относимся к этому документу. Стараемся, чтобы он действительно совпадал с аналогом. Только минимальная-минимальная коррекция. Используем немножко интеллект, но интеллект не совсем еще корректно работает. Я надеюсь только на людей, только на их профессионализм, на их знания, на их любовь к своему делу, отношение к тому, что они делают", - рассказал Александр Тюхай.

Именно таких людей, преданных своей профессии, ее сути и идее, объединяет хранилище национальной памяти. Архивное сообщество пополняется и молодыми кадрами. Свой опыт передают старшие коллеги. Так, тонкости работы с пленкой на современном оборудовании после университета освоила инженер-программист Татьяна Панасюк.

оцифровка документов

Специалист рассказала, что их учреждение занимается оцифровкой всех видов кинодокументов, включая видеокассеты и пластинки. Сама она специализируется на оцифровке кинопленки и последующей обработке цифровых файлов. Татьяна Панасюк отметила, что считает свою работу очень интересной, так как материалы, которые к ним попадают, позволяют узнать много нового.

Сегодня архив - передовой технологичный центр, где оживают прошлые века. Старые носители превращают в цифровой код, понятный разным поколениям.

старые фото

Этот архив - единственное хранилище в Беларуси, чьи фонды способны говорить и показывать. В коллекции - более 60 тыс. кинодокументов, около 40 тыс. фонозаписей и свыше 300 тыс. исторических фотоснимков.

Фотофонд неслучайно считается крупнейшим собранием. Его пополняют не только СМИ и информагентства, но и сами люди. Еще одним ключевым источником комплектования выступает Белтелерадиокомпания, передающая кинохронику и авторские фильмы как на пленке, так и в цифровом виде.

Кадры из этой сокровищницы времени в Дзержинске помогают людям восстанавливать родословные, находить родственников, писать научные работы.

Андрей Гончар, директор Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов

Андрей Гончар, директор Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов:

"Для нас важно не просто хранить те документы, которые у нас есть, но и делать так, чтобы о них знало как можно больше людей. Для этого проводится огромная работа по оцифровыванию. Мы имеем уникальное оборудование, которое нам позволяет в самом высоком качестве осуществлять оцифровку и предоставлять для наших самых востребованных пользователей. Документы в очень хорошем качестве".

Время здесь не просто сохраняют, но и делают доступным для каждого. Сейчас в архиве работают над созданием стримингового канала. Благодаря интернет-вещанию кинохроника станет доступна зрителям в круглосуточном режиме.

Ведь бережное отношение к прошлому - это тот фундамент, который позволяет строить настоящее и уверенно смотреть в будущее.

Разделы:

Общество

Теги:

БеларусьДень архивистацифровизация
x

Читайте также