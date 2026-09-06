День белорусской письменности в Костюковичах: как прошел праздник слова

Самый восточный город Беларуси Костюковичи в выходные стал еще и самым читающим.

День белорусской письменности, можно сказать, это наши литературные "Дожинки", повод оценить нынешний "урожай мысли" интеллигенции. Праздник узнаваем и дорог с 1994 года. Тогда событие утвердил Президент и закрепил его в ежегодной культурной афише. Расскажем, чем запомнится 33-я глава "торжества письменности".

Если бы не письменные источники, знали бы мы, откуда пошли? Вот о Костюковичах первые сведения сохранились в Литовской метрике. 1508 год, и тогда Сенька Мстиславец получил село Костюково "на вечность". Культура того времени сохранилась на бумаге. Берестяная грамота, полевые листы - носители менялись, но для нас именно содержание имело силу. Слово выступало с броней в тяжелые времена.

Юлия Лызо, директор Кличевского краеведческого музея:

"Во многих партизанских отрядах издавались рукописные журналы, в том числе и в наших. Например, тоже знаменитый рукописный журнал "Народный мститель". Он издавался на территории Кличевской партизанской зоны. Также здесь показали то, из чего могли сделать партизаны чернила для того, чтобы писать рукописные журналы. Это дубовые орешки, галы, ежевика, которую добавляли тоже в состав чернил. Гвозди показали ржавые, когда не было железных опилок".

В статусе главных летописцев - писатели. Костюковичи держатся на трех литературных китах. Новый мурал нам это и показывает. Музыкальная рифма Кулешова звучала на 33-х языках мира. "Плач Перепелки" Чигринова отвечал историческую правду про телесериалы "Беларусьфильма" в 90-х.

Надежда Кудашова, директор Костюковичского районного краеведческого музея:

"Очень интересный экспонат - открытка поздравительная новогодняя с подписью Александра Григорьевича Лукашенко. Не датирована, к сожалению, нигде на ней нет даты. Но мы понимаем, если Александр Григорьевич был уже Президентом, то открытка, скорее всего, датирована 1995 годом. И это последняя поздравительная открытка в жизни Ивана Чигринова, потому что, к сожалению, в 1996 году он уже ушел из жизни".

Семейный архив теперь находится в импровизированном библиотечном каталоге: тетради с рукописями, приглашения коллег в баню, неизвестные фотографии. Создатели сильного слова - тоже люди. Утверждали это параллельно и в другом музее - редкой книги. Временный и экспериментальный проект, который подготовили ко Дню белорусской письменности впервые, стал номером один по популярности среди посетителей.

Бестселлеры отечественной литературы - от фолиантов, которые утвердили когда-то наши духовные постулаты, до прижизненных изданий песняров белорусской земли. Сотрудники везли оригиналы в специальных металлических чемоданах.

Лилия Ефимович, заведующий отделом Президентской библиотеки Беларуси:

"Абсолютно каждый экспонат из нашей экспозиции вызывает отклик у гостей на сегодняшнее мероприятие, вызывает широкий общественный резонанс. Приятно, что гости подходят, они воодушевлены тем, что Президентская библиотека сегодня привезла каждый из этих экспонатов, потому что многие из них действительно скрыты в какой-то степени от глаз наших пользователей. В частности, мы даже представили родственников известных деятелей, Георгия Жукова. Дочь подарила книгу главе нашего государства, ну и также многие другие".

И только время решит, достойны ли лауреаты Национальной литературной премии места в Музее редкой книги. Пока национальная полка пополнилась на 7 лучших произведений.

Так, эксперты советуют пройтись через воспоминания журналиста Наума Гальперовича по полоцкому Красному мосту и поразмышлять вместе с Дмитрием Радивончиком о состоянии современного литературного процесса. Истории предательства проанализировал Игорь Марзалюк.

Игорь Марзалюк, лауреат Национальной литературной премии - 2026:

"Очень много мифов есть о том, что, мол, были такие ангелы пушистые, которые не имели никакого отношения к преступникам-нацистам, а я показываю, как это было на самом деле. Также показываю ту пропаганду и агитацию, какая была на нашей земле. Потому что было несколько реальностей. Одна реальность была в особо пропагандистской литературе оккупантов, и совсем другая реальность была кровавой. Про нашу трагедию времен оккупации и про всех тех, кто не хотел, чтобы белорусы были самостоятельным, самодостаточным народом".

Женский профиль остается в национальной поэзии. И номинация "дебют" - тоже с женским голосом. "Записки юной хирургини" - от реального будущего медика.

Лауреаты станут ближе к белорусам благодаря поддержке государства. Министерство информации взяло на себя обязательство - продюсировать талантливых. Тиражи в 1,5 тыс. книг - серия победителей конкурса, начиная с 2015 года!

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Эти книжки обязательно попадают в наши библиотеки. И поэтому будем надеяться, что вот этот механизм уже закрепит их слова в нашей истории. А что касается молодых авторов, то сегодня мы реализуем вместе с Белорусским радио, спасибо им большое за проект "Чытанка". Это современный формат, когда наши авторы журналов "Маладосць", "Полымя" сами начитывают подкасты своих произведений. Также это востребовано, и я советую скачивать и слушать современных авторов их голосом".

Разговор между писателями, издательствами и читателями налаживается именно в День белорусской письменности. Отражает импровизированная книжная лавка. Почти закончились привезенные "Мастер и Маргарита" Булгакова в переводе на белорусский. Не осталось единственных экземпляров спецвыпуска про Костюковичский край - раскупили как сувениры. Тут же и ликбез по истории малой родины.

А еще День письменности остается лакмусовой бумажкой для качественной хендмейд-литературы. Никакой искусственный интеллект не заменит человеческой души, вложенной в текст. ДНК там слышно сразу.