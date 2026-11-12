День качества: от надежности производства до доступности здравоохранения

От надежности производства до доступности здравоохранения, от комфорта услуг до эффективности управления - качество пронизывает все сферы нашей жизни.

Традиционно во второй четверг ноября в более чем 80 странах мира, в том числе и в Беларуси, отмечается День качества. Повод взглянуть на привычные вещи по-новому.

Институт стандартизации и сертификации. Здесь и зарождается тот самый стандарт - правило, эталон, каким должен быть продукт. В этих стенах проводят испытания самых разных продуктов, от результатов которых зависит, доедет ли товар до покупателя или так и останется в лаборатории среди пробирок и измерительных приборов. От игрушек до автомобилей - проверку институт проводит по огромному ряду позиций (смотрите видео).