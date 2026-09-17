День народного единства: как 17 сентября 1939 года воссоединило разделенные семьи белорусов

Национальное достояние любого государства - события, оказавшие глобальное влияние на судьбу народа. В истории Беларуси таким стало воссоединение двух частей единой страны осенью 1939 года. Освободительный поход Красной армии положил конец польской интервенции, которой подвергалась часть территорий ныне Брестской и Гомельской областей в начале 20-го века. Благодаря освободительному походу осенью 1939 года время национального разделения закончилось. Те события не только про разделение государства, но и про то, как вразрез с человеческими законами насильно разлучали семьи.

Как события 1939 года отразились на судьбах белорусов и почему жители полесских деревень Большое Малешево и Малешев считают День народного единства своим семейным праздником?

У Надежды Белко с датой 17 сентября 1939 года связана история ее семьи. Она была такой же непростой, как и путь белорусского народа к единству и обретению национальной целостности. После подписания Рижского мирного договора часть родственников оказалась на территории Польши. Вспоминает: там строго следили за тем, чтобы члены одной семьи по обе стороны границы не могли общаться друг с другом.

Надежда Белко, уроженка д. Малешев:

"Канава разделяла Западную Беларусь от Восточной, по ней проходила граница, и были поля. Когда они приходили убирать, жать, одни поют, а те, у кого родственники там, разговаривали, спрашивали, что и как. Потом, когда объединились, вздохнули спокойно, глубоко".

Две полесские белорусские деревни Большое Малешево и Малешев сейчас разделяет ручей и расстояние в два километра. Сегодня сложно представить, что почти 20 лет их разделяла государственная граница. Только в 1939 году смогли воссоединиться семьи и друзья. Теперь, признаются сельчане, 17 сентября - это их личный праздник.

Столинский район

Заведующий Давид-Городокским музеем истории города Сергей Кулага знает о летописи родного края не только по рассказам родных. Много лет изучает исторические документы того времени.

Сергей Кулага, заведующий Давид-Городокским музеем истории города:

"Местное население допускалось только на самые тяжелые работы. Поляки способствовали тому, чтобы люди покидали наши земли. Что касается окатоличивания и ополячивания, формально Польша обязалась развивать национальную культуру, но это было невозможно".

Об исторической справедливости, самой сути Дня народного единства и о том, что пришлось пережить людям под польской властью, на уроках истории рассказывает Геннадий Босовец, а еще вспоминает свои долгие беседы с отцом.

Геннадий Босовец, учитель истории СШ № 2 г. Давид-Городка:

"Мой отец в тот период времени был школьником, учился в польской школе. И он говорил, что над ними фактически издевались, наказывали, ставили в угол, ставили на колени, били указкой по пальцам. Одна задача была в школе - учить польский язык, думать по-польски".

Вот еще одна история и судьба. Чтобы прокормить семью, дедушка Вячеслава Стадника стал сапожником. Тогда за пользование землей белорусов облагали неподъемным налогом. Поэтому приходилось работать на пана и хоть как-то выживать. 1939 год изменил все.

Вячеслав Стадник, председатель Давид-Городокского исполкома:

"Это один из самых больших праздников и для меня, и для моих уже покойных родителей. Как они рассказывали, когда пришли Советы сюда, то было замечательно, рады были, потому что сразу же раздали ту же самую землю, дали пахать, дали работать".

День народного единства

17 сентября - дата, которая легла в основу государственного праздника. День народного единства важен для каждого белоруса. Проходят десятилетия, но уроки истории не забываются. Сегодня мы делаем все, чтобы Синеокая сохраняла статус свободного и независимого государства.