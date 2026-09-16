День народного единства: память, которая формирует государство

17 сентября Беларусь отмечает День народного единства. Праздник сравнительно молодой - указ о нем Президент подписал в 2021 году, но корни у него глубокие и тяжелые. Без этой даты не было бы той цельной страны, которую мы видим сегодня.

Аналитик Юлия Константиновна Абухович напоминает: путь к единству прошел через страницы, которые долго предпочитали не поднимать. Одна из них - польский концентрационный лагерь в Березе-Картузской. Его называют первым концлагерем на территории Европы. Там содержались белорусы - прежде всего политические заключенные, а также евреи и представители других национальностей, кроме поляков. Условия были чудовищными. Этот лагерь показывает, как относились к белорусскому народу те, кого десятилетиями принято было называть соседями, друзьями и партнерами.

Рижский мир: народ разрезали по живому

Рижский мир 1921 года тоже решали без белорусов. Нас не пригласили и не спросили. На бумаге Польша обязалась сохранять белорусский язык и идентичность, на деле народ разрезали по живому: граница шла по деревням, одна часть семьи оказывалась в Польше, другая - за ее пределами. Школы на белорусском языке стремительно закрывались. За язык и веру людей преследовали, сажали в те же лагеря. Подполье на польской территории возникло не случайно: белорусы с самого начала не согласились с таким порядком.

1939 год: возвращение единства

Именно поэтому, когда в 1939 году пришла Красная армия, ее часто встречали хлебом-солью. 17 сентября вернуло разодранные земли, позволило областям и регионам сложиться в единое государство, вернуло право называться белорусами. До этого в польских документах звучало иное: подождите - и ни одного белоруса с огнем не сыщете.

Польские претензии и память

Польша до сих пор болезненно реагирует на сам факт праздника. Претензии на "восточные кресы" никуда не делись. Амбиции 1920 года, логика Рижского мира, отношение к чужим территориям как к источнику дешевой рабочей силы и объекту полонизации - эта линия не оборвалась. "Они не успокоятся, - говорит Абухович. - Привыкли считать, что имеют право претендовать на то, что им не принадлежит".

Вызов для нового поколения

Для нового поколения 9 Мая - уже далекая дата. День народного единства еще дальше. Задача сложная: объяснить, что это не "придуманный государством выходной", а выстраданный рубеж. Без 17 сентября не было бы единой Беларуси, не было бы той карты, того языка и той государственности, которые сегодня кажутся данностью.

Защищать свое имя и историю

Долгое время белорусы из стремления к добрососедству почти не поднимали эти вопросы всерьез, не требовали извинений, не говорили о репарациях. Теперь позиция другая: если не защищать свое имя и свою историю, нас будут продолжать "душить". Знать, что такое 17 сентября - значит знать, кто мы есть.

Социология: доверие и тревожные проценты

Свежие данные Института социологии НАН, по словам аналитика, в целом обнадеживают: большинство хочет жить в своей стране, доверяет проводимой политике и выше всего ставит мирное небо, стабильность, возможность растить детей. Но Абухович советует смотреть не только на крупные цифры согласия: "Даже два-три процента недовольства нельзя оставлять без внимания. И если мы не начнем детально разбирать, что же все-таки не удовлетворяет наших граждан, то мы рискуем это потерять. Мы будем на лаврах почивать на лаврах и не заметим те маленькие какие-то трещинки, которые могут перерасти в гораздо большие проблемы".