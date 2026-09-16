День народного единства: уроки истории, которые закалили нацию

День народного единства только на первый взгляд - праздник молодой, а если погрузиться в глубинные смыслы, корни уходят в годы польско-советской войны и ее последствий.

17 сентября - день исторической справедливости

Дата 17 сентября - это день начала воссоединения разделенного белорусского народа и возвращения исконных земель в состав БССР в 1939-м. Факт исторической справедливости! Не случись тогда этого, сегодня не было бы Республики Беларусь в современных границах.

И большой вопрос: были бы мы белорусами? Со своими корнями, языком и традициями? За годы оккупации западной части нашей страны польские власти сильно постарались, чтобы от всего белорусского не осталось и следа: действовали не так показательно, как гитлеровская Германия, уничтожая население физически. Поляки будто бы аккуратничали, но на самом деле это была хитрость с еще более жестокими механизмами.

Этноцид: как уничтожали белорусов

Пытались уничтожить белорусов как нацию. Этноцид - это когда происходит постепенное и полное поглощение одним народом другого и насильственное лишение исторической памяти. Если уж совсем просто - перепрошивка самосознания и превращение белорусов в поляков. Людей заставляли отречься от своей национальной принадлежности и своей веры, запрещали говорить на родном языке. Под удар попало образование - польскими властями уничтожено почти 400 белорусских школ.

Светлана Толмачева, завкафедрой истории Беларуси и славянских народов исторического факультета БГПУ им. Максима Танка:

"Именно через язык передается от поколения к поколению наше национальное наследие. И без этого культурного кода, без этого языка, наверное, было бы сложно. И попытки ассимиляции, которая проводилась польским правительством, вытеснение белорусского языка, закрытие белорусскоязычных школ и не только белорусскоязычных, а в целом стремление к тому, чтобы порвать эти корни со своей землей, прервать возможность передачи этого национального культурного кода, оказались неудачными, потому что чем больше давили на народ, тем больше власти встречали сопротивление. Это сопротивление могло быть глухим, тихим, но были и случаи активного сопротивления".

Рижский мир: обещания и реальность

При этом в Рижском мирном договоре содержалась статья о правах белорусов на национально-культурное развитие в составе польского государства. Однако реальность была абсолютно другой. Вот о чем во всеуслышание заявлял тогдашний министр юстиции польского государства Александр Мейштович: "Белорусская этнографическая масса должна быть переделана в польский народ".

А так красноречиво изъяснялся белостокский воевода Генрих Осташевский: "Мы настойчиво требуем, чтобы это национальное меньшинство думало по-польски. Рано или поздно белорусское население будет полонизировано". При этом речи не шло об обогащении нашей земли. Западная Беларусь воспринималась всего лишь как придаток: крестьян душили налогами, вывозили наши леса и хоронили промышленность.

Западная Беларусь: придаток или часть народа?

А ведь речь о почти 4 млн человек! Столько тогда проживало в западной части. Новая граница по живому разрезала миллионы семейных и дружеских связей. Поэтому и освободительный поход Красной армии народ воспринял с воодушевлением. А дату 17 сентября и вовсе считали Днем освобождения и независимости и отмечали с размахом! Даже военный парад в 1945-м в Минске прошел не 3 июля, а 16 сентября и был приурочен ко Дню воссоединения Беларуси.

Однако позже посчитали, что как-то не по-добрососедски, что ли, - напоминать полякам о непорядочности предков. Мол, история остается историей, а нам жить дальше - строить экономику. Так звучит мудрость белорусского народа. Поэтому с 1949-го празднование поставили на паузу. Но поляки не оценили. Там другой менталитет и другие ценности. В современных условиях геополитического шторма правящие элиты западного мира и сегодня исповедуют принцип "разделяй и властвуй". А иначе - к чему ущемление русскоговорящих?

Возвращение праздника

Что до праздника... Инициативы учредить его в память воссоединения Беларуси в 1939-м появлялись на протяжении всей истории независимости. И в 2021-м Указом Президента День народного единства учрежден, чтобы помнили мы и те, кто придет после, о самодостаточности белорусов и сопричастности ко всему, что было, и к тому, что сегодня создаем вместе.