День независимости Таджикистана отпраздновали в Минске

Краткий пересказ от ИИ

В Минске отпраздновали День независимости Таджикистана. Особую значимость празднику придала еще одна дата - 30-летие установления дипломатических отношений между Беларусью и Таджикистаном.

За три десятилетия между Минском и Душанбе сформировались дружеские отношения и стратегическое партнерство. По итогам 2025 года товарооборот между двумя странами достиг исторического максимума и превысил 222 млн долларов. В планах довести этот показатель до 500 млн долларов.

Торгово-экономические связи вышли на новый уровень. Реализуются совместные проекты в сельском хозяйстве, пищевой и легкой промышленности, фармацевтике и других отраслях. Развиваются культурно-гуманитарные связи. Запущен авиарейс Минск - Душанбе.

Сафарзода Бахтовар Амирали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси

Сафарзода Бахтовар Амирали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси: "Важной составляющей двустороннего взаимодействия выступает межрегиональное сотрудничество. Оно приобретает все большую динамику в современных реалиях и открывает дополнительные возможности для установления прямых связей между регионами наших стран. Сейчас Душанбе и Минск являются городами-побратимами, а между областями Таджикистана и Беларуси поддерживаются устойчивые деловые и гуманитарные контакты. В последние годы состоялись взаимные визиты региональных делегаций, экономические бизнес-форумы, а также встречи представителей деловых кругов".

К празднику была приурочены выставка художественных изделий и национальных раритетов, а также и выступление эстрадных артистов, которые приехали специально из Таджикистана.