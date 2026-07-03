День Независимости в Минске: Светлана Силич поделилась информацией о культурных программах

Белорусы привыкли встречать масштабные праздники, в том числе и 3 Июля, всей семьей, поэтому в этот день Минск точно наполнится взрослыми и детскими голосами, задорным смехом маленьких белорусов.

Чем будет удивлять столица, как минчане будут встречать День Независимости, спросили у замначальника управления культуры Мингорисполкома Светланы Силич.

С 12:00 до 21:00 на площадке возле Дворца спорта развернутся массовые гулянья. "На площадке возле Верхнего города с 15:00 до 21:00 будет развернута концертная программа с участием Президентского оркестра Республики Беларусь, поэтому разные возрастные категории найдут себе мероприятие по душе. Кульминацией этого дня станет торжественный гала-концерт на площадке возле стелы "Минск - город-герой". Завершится он акцией "Споем гимн вместе" и ярким фейерверком", - рассказала Светлана Силич.

Кроме этого, уточнила замначальника управления культуры Мингорисполкома, районы белорусской столицы ответственно подготовились к празднику, поэтому каждая площадка будет по-особенному радовать своих жителей.

"Белорусы умеют не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать. 4 июля на площадке возле Дворца спорта и в Верхнем городе будут продолжаться концертные программы, выступят молодежные исполнители, заслуженные и народные артисты Беларуси. В общем, Минск порадует насыщенными культурными программами", - отметила Светлана Силич.