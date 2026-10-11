День открытых дверей прошел в Институте пограничной службы. Познакомиться с вузом прибыли будущие абитуриенты из разных уголков Беларуси.

Пограничники подробно рассказали посетителям о ключевых требованиях для поступления сюда в 2027 году и особенностях учебного процесса. Сегодня в вузе готовы предложить современную учебно-материально-техническую базу и практико-ориентированную подготовку.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

"У нас имеется сегодня современная учебная пограничная застава, а также наши курсанты проходят практику в территориальных органах пограничной службы - на пограничных заставах, в отделениях пограничного контроля. Это дает хороший эффект для того, чтобы они максимально быстро освоили нашу профессию".

"Сегодня я побыл в Институте пограничной службы, увидел быт курсантов, как у них проходит распорядок дня. Очень все понравилось, столько хороших впечатлений. В связи с этим решил поступать в Институт пограничной службы, так как у меня дедушка был пограничником, служил на государственной границе и получил ранение. Хочу продолжить этот путь и дальше служить в органах пограничной службы", - поделился учащийся Гомельского государственного колледжа транспорта Александр Шируков.

Для гостей организовали выставку образцов вооружения, показательные выступления роты почетного караула и кинологов со служебными собаками, а также мастер-класс по приемам рукопашного боя от курсантов.

Особый интерес у старшеклассников вызвал музей истории пограничной службы. Его экспозиция посвящена героическому прошлому стражей границы. В завершение всех гостей угостили настоящей солдатской кашей.