День памяти жертв фашизма: мир вспоминает миллионы погибших во Второй мировой

Во второе воскресенье сентября во всем мире отдают дань памяти жертвам фашизма. Вторая мировая, унесшая жизни миллионов людей, по своим масштабам и потерям не имеет себе равных. Общие потери, по разным оценкам, составляют от 50 до 80 млн погибших с учетом и военных, и гражданского населения.

Свыше 80 лет прошло с тех пор, как усилиями большинства был побежден фашизм, принесший миру страдания и миллионы жертв. Однако ряд стран сегодня пытается пересмотреть итоги самой кровопролитной войны в истории человечества в угоду своим корыстным интересам. Искажаются исторические факты, навязываются откровенно лживые взгляды, выдумки, построенные на домыслах и спекуляциях.

Беларусь находится в числе тех, кто отстаивает историческую правду. Уголовное дело о геноциде белорусского народа, расследуемое в стране, призвано напомнить, какой ценой досталась победа над фашизмом, и всему миру поименно назвать тех, кто стоял за нечеловеческими зверствами, творившимися в том числе на белорусской земле.

7 человек, избежавших наказания после войны и скрывших свое кровавое прошлое, посмертно признаны виновными в истреблении белорусов. И теперь это юридически неоспоримый факт.

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"Из уголовного дела о геноциде белорусского народа были выделены в отдельное производство уголовные дела в отношении пособников нацистов, а также в отношении офицеров СС, охранной полиции, которые Генеральная прокуратура ранее направила в Верховный суд. Дела рассмотрены, проведено судебное следствие, постановлены обвинительные приговоры без назначения наказания по статье 127 Уголовного кодекса "Геноцид". Критически важно было показать, что это вовсе не борцы за независимость, за демократические и либеральные идеи, а обычные убийцы, на руках которых кровь и даже не ста, а нескольких тысяч человек".

Сегодня фашизм вновь поднимает голову в Европе. Особую обеспокоенность вызывают страны Балтии, Украина и Польша. Организовываются кампании, направленные на искажение истории и фальсификации роли бывших стран СССР в победе над нацизмом. Подобная историческая амнезия чревата бедствиями для человечества.