День первокурсника объединил более 6 тыс. учащихся колледжей Минска

Масштабный праздник для учащихся минских учреждений среднего специального образования - День первокурсника - объединил более 6 тыс. студентов. В честь тех, за кем стоит будущее нашей страны, под сводами Футбольного манежа прозвучали слова напутствия, здесь же прошла громкая концертная программа. Открыть новую главу в жизни каждого первокурсника доверили инновационному цифровому роботу-помощнику.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

"Сегодняшний старт во взрослую жизнь, в профессиональную жизнь для ребят - это правильный трек. Мы об этом говорим постоянно, потому что ребята получают возможность получить современные востребованные специальности, получить те профессии, которые станут фундаментом в их жизни. Ребята получают возможность быстро монетизировать свои профессиональные компетенции, потому что буквально со второго курса они придут на производственную практику на предприятия, в организации нашего города и уже начнут зарабатывать свои первые деньги".

В этом году в 52 колледжа мегаполиса зачислены 15,5 тыс. первокурсников. А общее число студентов среднего специального образования в Минске достигает более 45 тыс.