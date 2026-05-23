День православной письменности и культуры отмечают в Беларуси 24 мая

24 мая верующие отмечают День православной письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия - создателей славянской азбуки.

Центральным событием праздника в Минске станет традиционный крестный ход, который организует Белорусская православная церковь. Шествие начнется в 11:30 сразу после завершения Божественной литургии в Свято-Духовом кафедральном соборе.