День православной письменности и культуры отмечают в Беларуси 24 мая
Автор:Редакция news.by
24 мая верующие отмечают День православной письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия - создателей славянской азбуки.
Центральным событием праздника в Минске станет традиционный крестный ход, который организует Белорусская православная церковь. Шествие начнется в 11:30 сразу после завершения Божественной литургии в Свято-Духовом кафедральном соборе.
Колонна верующих, духовенства, студентов и представителей общественных организаций пройдет крестным ходом к знаковому историческому месту - Минскому замчищу.