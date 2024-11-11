3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
День рождения ТВ-эфира - 69 лет назад началось телевизионное вещание в Беларуси
69 лет назад - 1 января 1956 года - началось телевещание в Беларуси.
"Добрый вечер, дорогие товарищи!" - именно с этой фразы первого диктора Тамары Бастун началась эра телеэфира в Беларуси.
За почти семь десятилетий телевидение существенно изменилось: от пленки перешли к цифре, с помощью новейших технологий вещание происходит не только в стране, но и за ее пределами. Неизменным остается одно: у экранов по-прежнему собираются зрители. А белорусское телевидение с аббревиатурой БТ ассоциируется именно с Белтелерадиокомпанией.
Крупнейший медиахолдинг страны - флагман отечественного теле- и радиовещания: 13 радиостанций и 8 телевизионных кнопок. 2024 год подарил грандиозную премьеру - начал работу "Первый информационный", первый в стране новостной канал. Кроме того, был запущен и медиапортал NEWS.BY - отныне новости в стране и мире доступны в круглосуточном режиме.
Абсолютный лидер прайм-тайма - музыкальное шоу "Фактор.by". Каждую пятницу в эфире "Беларусь 1" проект бьет собственный рекорд по просмотрам. За судьбой финалистов в прямом эфире следит почти вся страна. Вот и в пятницу, 3 января, зрители снова поддержат своих фаворитов. Именно от зрителей зависит, кто станет победителем 4-го сезона шоу. Голосуйте и оставайтесь с телевизионным эфиром!
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Марафон единства" принимает Солигорск
Минздрав: госучреждения здравоохранения могут по желанию граждан оказывать платную медпомощь
"В Латвии страшно рожать" - по каким причинам жители страны отказываются иметь детей
"Я чувствую и дышу". Сильно пострадавшая при пожаре в витебском ТЦ женщина выписана из больницы
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все