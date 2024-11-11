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День рождения ТВ-эфира - 69 лет назад началось телевизионное вещание в Беларуси

69 лет назад - 1 января 1956 года - началось телевещание в Беларуси.

"Добрый вечер, дорогие товарищи!" - именно с этой фразы первого диктора Тамары Бастун началась эра телеэфира в Беларуси.

За почти семь десятилетий телевидение существенно изменилось: от пленки перешли к цифре, с помощью новейших технологий вещание происходит не только в стране, но и за ее пределами. Неизменным остается одно: у экранов по-прежнему собираются зрители. А белорусское телевидение с аббревиатурой БТ ассоциируется именно с Белтелерадиокомпанией.

Крупнейший медиахолдинг страны - флагман отечественного теле- и радиовещания: 13 радиостанций и 8 телевизионных кнопок. 2024 год подарил грандиозную премьеру - начал работу "Первый информационный", первый в стране новостной канал. Кроме того, был запущен и медиапортал NEWS.BY - отныне новости в стране и мире доступны в круглосуточном режиме.

Абсолютный лидер прайм-тайма - музыкальное шоу "Фактор.by". Каждую пятницу в эфире "Беларусь 1" проект бьет собственный рекорд по просмотрам. За судьбой финалистов в прямом эфире следит почти вся страна. Вот и в пятницу, 3 января, зрители снова поддержат своих фаворитов. Именно от зрителей зависит, кто станет победителем 4-го сезона шоу. Голосуйте и оставайтесь с телевизионным эфиром!

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