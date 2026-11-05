День военной разведки отмечают в Беларуси 5 ноября

5 ноября - профессиональный праздник у военных разведчиков. В современном мире, где информация является оружием, эта сфера остается одной из самых закрытых и стратегически важных сфер обороны.

Датой создания военной разведки считается 5 ноября 1918 года. В этот день было образовано Регистрационное управление Полевого штаба Рабоче-крестьянской Красной армии. Новое ведомство занималось сбором и анализом информации о противнике. Уже в Великую Отечественную войну разведка стала главными ушами и глазами командования. Она обеспечивала информацией о перемещениях войск и планах противника, состоянии снабжения и моральном духе армии.

Современная разведка использует целый арсенал инструментов: перехват сигналов, спутниковые снимки, работа с источниками на местах, внедрение и вербовка, мониторинг интернета, выявление уязвимостей, защита от атак, анализ информации и радиочастот и многое другое.

Особое внимание уделяется геоаналитике - сопоставлению данных с картами, прогнозированию маршрутов и логистики. Для разведки важно не просто собрать информацию, а понимать, к чему готовиться и какой сценарий ждет впереди.