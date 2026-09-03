День знаний Гомельский медколледж встретил в обновленном учебном корпусе

День знаний Гомельский государственный медицинский колледж встретил в обновленном учебном корпусе. Свою историю он начинает с 1932 года и уже подготовил не одно поколение медсестер.

Масштабный ремонт дал трехэтажному корпусу новое дыхание, а будущим медикам - комфортные условия для учебы. Открыты новые классы, обновлены аудитории, закуплено современное оборудование.

По словам директора Гомельского государственного медицинского колледжа Михаила Змушко, новые учебные классы, оснащенные современным оборудованием, позволят оптимизировать процесс обучения. А также создать максимально комфортные условия для учащихся, слушателей и преподавателей.

Многопрофильный колледж ведет подготовку медработников среднего звена по четырем специальностям. Также здесь повышают квалификацию руководящие кадры по более чем 50 образовательным программам.