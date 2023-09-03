День белорусской письменности отмечает наша страна - Президент поздравил белорусов

Наша страна сегодня отмечает День белорусской письменности. XXX юбилейный форум в этом году принимает Городок. Участников и гостей торжества поздравил Александр Лукашенко.

"Сардэчна віншую вас з Днём беларускага пісьменства - святам нацыянальнай культуры, друкаванага слова і беларускай духоўнасці, якое сёлета адзначае 30-годдзе. Сімвалічна, што юбілей прыйшоўся на Год міру і стваральнай працы і святкуецца на гасціннай Віцебшчыне, дзе нараджалася беларуская дзяржаўнасць і знаходзіцца старажытнейшы цэнтр кнігадрукавання. Родная мова, веды і традыцыі продкаў заўсёды яднаюць людзей, натхняюць іх на плённую працу, дазваляюць пераадольваць цяжкасці і перашкоды, з'яўляюцца невычэрпнай крыніцай сілы і мудрасці народа, апорай у выхаванні патрыятызму і любві да Бацькаўшчыны".

В Городке проходит День белорусской письменности



Накануне вечером в Городке на церемонии открытия XXX, юбилейного Дня белорусской письменности объявили имена лауреатов Национальной литературной премии. Из без малого семи десятков проектов жюри отметило шесть. Среди победителей авторы София Шах, Алеся Приходько, Владимир Макаров и другие мастера слова.

В праздничный день в Городке, на родине автора сатирической поэмы "Тарас на Парнасе" Константина Вереницына, торжественно открылся Вереницинский сквер. Название локации дали сами земляки талантливого поэта. В память о городокских торжествах состоялось гашение оригинальной почтовой марки. Кульминацией стал вечерний концерт - открытие Дня письменности.

