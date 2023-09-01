День белорусской письменности примет Городок - премии, фестиваль книги и прессы, поэтические и интерактивные площадки, выставки, конкурсы, мастер-классы от народных умельцев

Городок примет XXX, юбилейный День белорусской письменности. Национальный праздник проходит в городах, которые являются историческими центрами культуры, литературы, книгопечатания. Одним из центральных событий станет фестиваль книги и прессы, где представят тематические экспозиции, интерактивные площадки, гостей пригласят на презентации. Афиша насыщенная не только событиями, связанными с печатным словом. Здесь и кулинарный фестиваль, и спортивные соревнования, и локации для самых маленьких, которые только учатся читать. Они на празднике точно не заскучают. Репортаж Марины Романовской.

Яркое мероприятие у памятника главному герою поэмы "Тарас на Парнасе". Малая родина ее автора - Константина Вереницына - принимает День белорусской письменности. Национальный праздник собирает гостей в 30-й раз.

Как зарождался праздник, каким был в разные годы и чем запомнился? Историю Дня белорусской письменности гости проследят во время тематической выставки. Началось все с древнего Полоцка. И вот так в течение 30 лет в исторические центры культуры, науки, литературы приезжают знаменитые писатели, начинающие авторы, исследователи. Многочисленные площадки в их распоряжении.





В афише - сотня мероприятий

И хотя Городок активно поддерживает фестивальное движение, такой сцены в райцентре не помнят. Завтра вечером здесь решится главная интрига - назовут имена лауреатов Национальной литературной премии.

Основные локации - рядом с главной сценой национального праздника. Краеведческий музей, Дом ремесел, библиотека. Это удобно для гостей. В афише сотня мероприятий. И надо успеть на все.

Городской сквер. Здесь развлекаются дети и отдыхают взрослые. При подготовке ко Дню белорусской письменности понравившееся место получило название Вереницынский. Появились каменные скульптуры и такие уютные декорации.

Гостей пригласят на городские чтения, интерактивные площадки, познакомят с региональными средствами массовой информации, и, конечно, предложат встречи с литераторами и журналистами. За особый колорит будут отвечать артисты, а также народные умельцы. День белорусской письменности - это не только о печатном слове, еще о традициях и нашей культуре.

Привлекательный город