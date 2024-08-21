Менее двух недель остается до главного праздника слова - XXXI Дня белорусской письменности. По традиции отмечают его в первое воскресенье осени.

В этом году праздник пройдет в Ивацевичах. Форум стартует 31 августа. В афише свыше 70 мероприятий. Запланирован эксклюзивный кинопоказ документального фильма о Великой Отечественной войне "Приказано жить". Одним из центральных событий станет фестиваль книги и прессы, где представят тематические выставки, посвященные главным темам года. Это 30-летие президентства, Год качества, 80 лет освобождения Беларуси. Традиционно старт праздничным мероприятиям даст республиканская научно-просветительская экспедиция "Дорога к святыням". В свете праздника запланировано открытие арт-объекта "Дети лесной школы".