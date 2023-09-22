День без автомобиля в Минске - какие бонусы предлагают сегодня отказавшимся от четырехколесного транспорта

Экология Минска в руках автолюбителей. Сегодня белорусская столица присоединяется ко Всемирному дню без автомобиля. Зеленый маршрут на работу и учебу горожан призывают построить на альтернативных видах транспорта и оставить машину на парковке.

В честь дня экомобильности по минским улицам пройдут вело- и электропробеги. Общественным транспортом автомобилисты смогут пользоваться бесплатно, предъявив права и техпаспорт. Приятные бонусы предусмотрели и кикшеринговые компании - арендовать электросамокат сегодня можно со скидкой.

