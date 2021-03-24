День безопасности от сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям и Госавтоинспекции

Профилактическую акцию принял Фрунзенский район столицы. Там развернулась выставка под открытым небом. Экспонатами стали предметы, поврежденные при пожаре, как напоминание о последствиях неосторожного обращения с огнем. Юным жителям города перед каникулами также напомнили, как правильно вести себя на пожаре. Урок безопасности для детей прошел в занимательном формате.



Все желающие попытались почувствовать себя спасателем - примерить форму, посидеть в спецмашине и познакомиться с секретами работы пожарных.



