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День десантников: в Бресте военные с бэтээрами исполнили вальс
Профессиональный праздник 2 августа отмечает элита Вооруженных Сил Беларуси - голубые береты. Торжества в честь Дня десантников и сил специальных операций проходят по всей стране. Поздравления личному составу и ветеранам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
"В самых сложных условиях - и в годы Великой Отечественной войны, и в современных локальных конфликтах - десантники всегда успешно выполняли сложные, трудно решаемые для других войск задачи, проявляя при этом высочайшую боевую выучку, невероятные крепость духа, бесстрашие и отвагу", - говорится в поздравлении. "Бережно храня и с честью продолжая славные традиции старших поколений и постоянно совершенствуя боевое мастерство, силы специальных операций сегодня надежно защищают интересы государства, безопасность и спокойствие граждан. Так должно быть и впредь", - подчеркнул Президент. - Убежден, что вы лучшие из лучших, элита армии и пример для молодежи, а для каждого из вас служба в рядах Вооруженных сил не только профессия, но дело и смысл всей жизни".
Сегодня в Бресте десантники продемонстрировали мощь, профессионализм и даже элегантность сил специальных операций. На базе 38-й бригады прошли показательные выступления местных бойцов. Помимо традиционных упражнений по рукопашному бою, десантники показали филигранное управление как автомобильной техникой, так и беспилотниками. А изюминкой выступления стал вальс, исполненный танцорами на фоне бэтээров, которые также двигались в такт танца.
Белорусские десантники успешно совершенствуют навыки решения специальных задач, умело осваивают современные, новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники в интересах обеспечения военной безопасности родной Беларуси.
Этот год показывает, что мы достигли хорошего уровня. Совместные занятия с ЧВК "Вагнер" нам показывают, что нужно менять. Мы определили совместную программу подготовки в рамках штурмовых групп, действия групп в населенных пунктах. Это начинаем потихоньку внедрять.
Также на базе 38-й бригады сил специальных операций для всех гостей были подготовлены интерактивные зоны с вооружением, военной техникой и экипировкой. Еще одной зрелищной частью стала демонстрация боевого эпизода. Все это пусть и в праздничной атмосфере доказывает, что белорусский народ может быть твердо уверен: воины сил специальных операций решат самые сложные задачи в любых условиях, надежно защитят национальные интересы, безопасность и спокойствие наших граждан.
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