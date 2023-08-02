День десантников: в Бресте военные с бэтээрами исполнили вальс

"В самых сложных условиях - и в годы Великой Отечественной войны, и в современных локальных конфликтах - десантники всегда успешно выполняли сложные, трудно решаемые для других войск задачи, проявляя при этом высочайшую боевую выучку, невероятные крепость духа, бесстрашие и отвагу", - говорится в поздравлении. "Бережно храня и с честью продолжая славные традиции старших поколений и постоянно совершенствуя боевое мастерство, силы специальных операций сегодня надежно защищают интересы государства, безопасность и спокойствие граждан. Так должно быть и впредь", - подчеркнул Президент. - Убежден, что вы лучшие из лучших, элита армии и пример для молодежи, а для каждого из вас служба в рядах Вооруженных сил не только профессия, но дело и смысл всей жизни".