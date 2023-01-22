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День дипломатического работника отмечают в Беларуси 22 января

Беларусь сегодня отмечает День дипломатического работника.

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов службы

поздравил

Президент. Главная задача белорусской дипломатии на современном этапе, отметил Александр Лукашенко, - создание механизмов поддержания равноправных международных отношений, конструктивного диалога на принципах безопасности и взаимовыгодной торговли. Глава государства выразил убежденность, что нынешнее поколение работников МИД твердо стоит на родной земле и способно успешно справляться с любыми вызовами.

К празднику МИД подготовил необычное поздравление: ученики столичной гимназии № 1 имени Франциска Скорины рассказали, кто такой, по их мнению, дипломат.

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