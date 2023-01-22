День дипломатического работника отмечают в Беларуси 22 января

Президент. Главная задача белорусской дипломатии на современном этапе, отметил Александр Лукашенко, - создание механизмов поддержания равноправных международных отношений, конструктивного диалога на принципах безопасности и взаимовыгодной торговли. Глава государства выразил убежденность, что нынешнее поколение работников МИД твердо стоит на родной земле и способно успешно справляться с любыми вызовами.