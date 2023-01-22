3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
День дипломатического работника отмечают в Беларуси 22 января
Беларусь сегодня отмечает День дипломатического работника.
С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов службы
Президент. Главная задача белорусской дипломатии на современном этапе, отметил Александр Лукашенко, - создание механизмов поддержания равноправных международных отношений, конструктивного диалога на принципах безопасности и взаимовыгодной торговли. Глава государства выразил убежденность, что нынешнее поколение работников МИД твердо стоит на родной земле и способно успешно справляться с любыми вызовами.
К празднику МИД подготовил необычное поздравление: ученики столичной гимназии № 1 имени Франциска Скорины рассказали, кто такой, по их мнению, дипломат.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов