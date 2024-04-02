День единения празднуют народы Беларуси и России - какие ключевые точки интеграции

Беларусь и Россия - крепкие союзники. За это стрелы критики не раз летели в сторону официального Минска, как и подсказки, с кем лучше дружить и как жить. Еще со времен распада большой советской страны США не нужны были сильные игроки в регионе, любая интеграция, а тем более такая тесная, вызывает истерию. Почему именно 2 апреля стало знаковым и выбрано для праздника? Опорные точки нашей интеграции - в репортаже Алеси Высоцкой.

День единения народов Беларуси и России

"У меня российский паспорт, у мужа - белорусский. Свадьбу сыграли в России в поселке Красный, а живем в Беларуси", - говорит жительница агрогородка Ляды.

Агрогородок Ляды - это белорусско-российское приграничье. Интернациональной семье Тимашковых 12 лет. От дома до России метров 300.

Игорь Тимашков говорит, что за границей живет дядя Руслан, брат его папы. "Особой разницы я не замечаю. Люди там, люди здесь. В принципе все одинаковые", - рассказывает мальчик.

Шутят, что здесь, в приграничье, в каждом доме Союзное государство в миниатюре. Люди общаются, дружат, женятся. День единения отмечают тоже вместе.

Буквально в прошлом или позапрошлом году встречались и красненские, и наши леднянские. Устраивали концерты, обменивались подарками. Анна Тимашкова, жительница аг. Ляды

История интеграции в Союзном государстве

Это случилось 2 апреля 1996 года. Президенты: Борис Ельцин и Александр Лукашенко. Кремль. И договор "Об образовании сообщества России и Беларуси". Вскоре утвердят и праздник - День единения народов.

Пройдет еще немного времени и появится союз. И это первые кирпичики в фундамент интеграции. Союзным государство станет зимой 1999-го. И уже в начале 2000-го лидеры обменяются ратификационными грамотами.

Интеграция более чем за четверть века не просто окрепла, а набрала силу, на которую равняются.





Для ЕАЭС и СНГ то, что отрабатывается на площадках Союзного государства, особенно с ноября 1991 года, это очевидный результат, которым можно воспользоваться, ценить, в том числе в цифрах, и взять на вооружение. Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства

Союзный космос: реализовано 8 программ

Космос, понятно, - проект глобальный. Впервые в истории независимой Беларуси на МКС работает белорусская космонавтка.

Только по космосу реализовано 8 союзных программ. В процессе 9-ая. Речь и о совместных разработках, подготовке космонавтов и многом другом. Космос важен: востребован экономикой. А еще позволяет развивать высокотехнологичные производства. Но не космосом единым. С момента утверждения 28-ми союзных программ на старт к новым вершинам вышли практически все сферы. И промышленность - драйвер.

Для нас Россия - это братская дружественная страна, стратегический партнер в экономическом плане. Если говорить о нашем духовном плане, то это наши братья, это близкие нам по духу люди. Много пройдено вместе, у нас общая история, у нас общие корни. Поэтому, конечно, мы гордимся тем, что у нас такие добрые отношения. Я думаю, сегодня с огромной радостью отмечаем этот праздник. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Союзные проекты увеличат ВВП Беларуси на миллиарды долларов

Союзные проекты позволят увеличить ВВП Беларуси на 8 млрд долларов. Промышленная политика - флагман. К единым подходам шли долго, чтобы статус российской и белорусской продукции был равным. И в импортозамещении создавать общий продукт. В работе 24 проекта, поддержанных российским кредитом. Кооперации в станкостроении и микроэлектронике пророчат тоже новые звезды.

Проекты в области микроэлектроники с вашими прекрасными суперсовременными предприятиями "Планар" и "Интеграл". На "Интеграле" совместно с российскими предприятиями будет создаваться 4 новых технологических процесса по выпуску изделий в рамках электронной компонентной базы, почти 90 таких продуктов будет производиться. На "Планаре" - это производство фотошаблонов. Это реальный вызов, потому что мало стран в мире могут похвастаться, что они имеют развитое производство фотошаблонов. Виктор Евтухов, замминистра промышленности и торговли России

Прорывные направления интеграции

Москва и Минск практически завершили переход на расчеты в национальных валютах. Еще одно важнейшее направление - логистика. В 2023-м Беларусь почти вдвое нарастила перевозку грузов через транспортные коридоры России. И за первые 2 месяца еще рост на четверть. У Беларуси особый интерес к авиастроению, уже есть программа, компании общаются напрямую.

Сейчас Россия прикладывает очень серьезные усилия для возрождения гражданской авиации, производства гражданской авиации в России. В Казани расширяются возможности авиазавода, Воронеж, Иркутск. И белорусские предприятия, которые поставляли свою продукцию еще в советские времена на все те же самые заводы, сейчас действительно имеют возможность получить дополнительный толчок к своему развитию. Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН (Россия)

БелАЭС - крупнейший проект в энергетике

БелАЭС - крупнейший проект и показатель, как развивая энергетику, можно дать мощный импульс целому ряду отраслей.

Касается вопроса не только технической и научной поддержки эксплуатации атомной станции, обращения с радиоактивными отходами, но и другие направления, такие как аддитивные технологии, цифровые технологии, тренажеростроение. Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси

Стратегия объединит опыт двух научных школ

Еще одна победа Союзного государства - утвержденная стратегия научно-технологического развития до 2035 года. Она объединит опыт двух научных школ. Белорусы и россияне вместе и в космосе, и буквально на краю земли - в Антарктиде.

Союзное государство преуспело и в подготовке кадров. Идет формирование единого образовательного пространства.





Сегодня 7 государственных вузов в Республике Беларусь реализуют совместные образовательные программы с Российской Федерацией. Простым языком говоря, после окончания студенты этих совместных образовательных программ получают два диплома: один образца Республики Беларусь, другой - Российской Федерации. И здесь мы очень открыты. Уже в прошлую вступительную кампанию мы принимали наших российских друзей в наши вузы по результатам единого государственного экзамена. Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Культурные мосты Союзного государства

С министром культуры говорим в Национальной библиотеке. Здесь сегодня подписано соглашение по созданию Центра удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Ельцина. Событие знаковое и открывает перед исследователями новые горизонты.

Нужно создавать одинаковые условия, потому что мы не просто соседи, мы друзья, мы братья. И в смысл данного слова вкладывались и вкладываются глубинные понятия, потому что это правда. Ближе чем наши братья-россияне у нас нет людей. И мы должны выстраивать свои отношения на очень понятных и прозрачных смысловых нагрузках. Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси

Общая историческая память народов Беларуси и России

Плечом к плечу белорусы и россияне сражались за родную землю. И эта память сегодня под защитой от попыток переписать историю. Этот год под знаком 80-летия освобождения Беларуси. "Мы - связь времен и поколений!" - участники международного патриотического проекта сегодня в Тростенце.

Хотелось нашей молодежи показать, насколько ценна та память, именно память о невинно пострадавших от рук фашистов в Великой Отечественной войне, чтобы все-таки эта память пронеслась именно с этих самых юных лет. Артем Цуран, зампредседателя Мингорисполкома

Красивая церемония сегодня состоялась и в Музее Победы на Поклонной горе. В честь единения народов Беларуси и России кадеты Росгвардии развернули пятиметровые флаги двух стран.