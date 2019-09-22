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День еврейской культуры пройдет в Минске

Маца и фалафель, скрипка и песня "Хава нагила. Сегодня в Верхнем городе пройдет День еврейской культуры. Все желающие смогут попробовать традиционные блюда, услышать национальную музыку и увидеть еврейские танцы. В программе фестиваля многочисленные мастер-классы, выставки и викторины. Хедлайнером мероприятия станет заслуженный артист Беларуси Валерий Дайнеко. А приятным завершением вечера будет выступление специальных гостей из Москвы Mostov band.

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