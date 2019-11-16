День голосования - в "Главном эфире". Эту программу готовит вся страна

Основной день голосования в Беларуси в воскресенье, 17 ноября. Оперативные данные о парламентских выборах и свежие новости из информационного центра - все это завтра в "Главном эфире".



Кто он - наш идеальный депутат? Коллективный сюжет про персональный портрет.



Долг граждан - это шанс для личности. Мы все наблюдаем за выбором каждого.



День голосования в прямом эфире! И он будет необычным - заявляем в голос!



Вдвое больше ведущих - вдвое интересней! Эту программу готовит вся страна.



