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День города столица встречает международными соревнованиями пожарных-спасателей
Сегодня на площадке возле Дворца спорта собрались десятки пожарных машин и сотни профессионалов своего дела. Первый этап конкурса - испытания в личном зачете. Всего в Минск приехали лучшие спасатели из 10 стран, и за звание лучших бороться будут 18 команд.
С места событий Наталья Кезик.
Самые смелые, могучие и сильные спасатели собрались в столице. 120 участников из десяти стран мира. Впервые в белорусскую столицу приехали конкурсанты из Чехии, Франции, Бельгии и Германии.
В расписании первого дня соревнований индивидуальный зачет. На скорость спасателям необходимо пройти полосу препятствий с пятью этапами. И каждый участник на площадке в полной амуниции, весит комплект спецодежды 40 килограммов.
В этом году международные соревнования впервые проходят так масштабно. Водолаз из Киева Владимир Сковородка на минских соревнованиях был дважды. В этот раз попытается с командной либо в индивидуальной эстафете взять победу.
Завтра в полдень состоится официальное открытие IV Международных соревнований "Сильнейший пожарный-спасатель", а также пройдут командная и тандем-эстафета. Имена лучших спасателей будут известны ближе к вечеру, а призовые кубки найдут своих обладателей.
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