День города в Минске начался с субботника

Неравнодушные к чистоте и красоте столицы собрались сегодня во всех районах города. Трудовой десант Фрунзенского района занимается очисткой тротуаров и дорожек, также проводят работы по обрезке деревьев. Чтобы навести порядок в разных уголках столицы, свои силы объединили представители общественных объединений, учреждений образования, трудовые коллективы и молодежь. Всех объединяет одно - желание жить в чистом и спокойном городе.



В благоустройстве города задействовали и спецтехнику: 5 поливомоечных машин и 2 трактора очищали дорожное покрытие. Отметим, субботники в поддержку чистоты и порядка в столице проходят сегодня во всех районах города.



