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День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь
Этот праздник отмечается во второе воскресенье мая.
14 мая 1995 года в Республике Беларусь состоялся первый в ее истории референдум, инициированный Главой государства.
Среди вопросов, вынесенных на одобрение граждан, был и следующий: "Поддерживаете ли Вы предложение о введении нового Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь?".
Этот вопрос поддержали 75,1 % граждан, принявших участие в референдуме. По результатам референдума Президент Беларуси 7 июня 1995 года подписал два указа: № 213 "Об утверждении эталона Государственного герба Республики Беларусь и Положения о Государственном гербе Республики Беларусь" и № 214 "Об утверждении Положения о Государственном флаге Республики Беларусь". Так Беларусь приобрела ныне действующий Государственный герб и Государственный флаг.
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