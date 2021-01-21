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День инженерных войск отмечают в Беларуси
Даже в наше мирное время война для них продолжается. Каждый день, рискуя жизнями, они делают нашу землю более безопасной. Сегодня инженерные войска отмечают 320-ю годовщину со дня образования. Особую признательность инженерам в погонах можно выразить за решение ответственных боевых задач в мирное время. Только в 2020 году обезврежено около 10 тысяч взрывоопасных предметов, многие из которых остались после Второй мировой. В своей истории за мужество и героизм более 100 тысяч солдат, сержантов и офицеров инженерных войск награждены орденами и медалями, сотни из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
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