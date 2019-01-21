День инженерных войск сегодня празднуют в Беларуси

В конце 2018 года в стране была создана противоминная служба. В ее распоряжении уникальный учебно-тренировочный комплекс. Всего в прошлом году было ликвидировано более 22 тысяч взрывчатых предметов. Наибольшее количество орудий времен Великой Отечественной обнаружено в Витебской, Могилевской и Минской областях.

В канун праздника на базе второй инженерной бригады прошел сбор по разминированию. В тренировке приняли участие не только бойцы, но и командиры передвижных групп. На практических занятиях военные отработали ведение разведки на наличие взрывоопасных предметов, а также их обезвреживание. На вооружение были приняты новые образцы техники и экипировки. Это переоборудованный броневик "Дракон", модернизированные миноискатели, которые позволяют обнаружить снаряд на глубине до 4 метров.