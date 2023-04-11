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День качества плодоовощной продукции для школьников провели в Минске, к разработкам применили научный подход

День качества плодоовощной продукции для школьного и дошкольного питания провели в Минске. Впервые в таком масштабе: на дегустации - представители со всех уголков Беларуси. Каждый продукт оценивали по десятибалльной шкале. Внимание не только составу и вкусовым характеристикам, но и упаковке, которая понравится ребятам.

Среди новинок консервы, соусы, пюре, соки. К разработкам научный подход: снижено содержание соли, сахара, кислот, отсутствуют жгучие специи. Не используются ароматизаторы и подсластители.

Из всех регионов сегодня представлены, из всех областей и комитеты по образованию, комбинаты школьного питания - областные и региональные. Поскольку они напрямую работают с детьми, то мы хотим установить такой новый мостик между разработчиками рецептур, заводами-изготовителями и комбинатами школьного питания Республики Беларусь.
Алексей Мелещеня, гендиректор НПЦ НАН Беларуси по продовольствию

Обеспечить детей разнообразным и качественным питанием - главная задача. Важно преобразовать меню так, чтобы подготовиться к новому сезону пилотного проекта.

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