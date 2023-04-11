День качества плодоовощной продукции для школьников провели в Минске, к разработкам применили научный подход

Из всех регионов сегодня представлены, из всех областей и комитеты по образованию, комбинаты школьного питания - областные и региональные. Поскольку они напрямую работают с детьми, то мы хотим установить такой новый мостик между разработчиками рецептур, заводами-изготовителями и комбинатами школьного питания Республики Беларусь.

Алексей Мелещеня, гендиректор НПЦ НАН Беларуси по продовольствию