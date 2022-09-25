День машиностроителя отмечают в Беларуси

Беларусь сегодня, 25 сентября, отмечает День машиностроителя. В этой ведущей отрасли нашей экономики сосредоточен интеллектуальный потенциал страны.



К профессиональному празднику с хорошими результатами подошел БелАЗ. За 8 месяцев выпущено больше 630 единиц техники. Львиная доля отправилась к покупателям из России. Этот рынок для предприятия основной. С расчетом на него и создаются новинки от завода. Например, электро- и гибридный самосвалы. Их серийное производство планируется запустить во второй половине следующего года.



И еще из плюсов нового производства. Экологичные самосвалы менее прихотливы в обслуживании, чем традиционные модели.