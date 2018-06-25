Праздник творчества и энергии. День молодежи отметили фестивалем субкультур. Уличные музыканты, иллюзионисты, танцоры. Громко и ярко создавали праздник в парке Победы. Дэнс-конкурс "Огонь праздника" и "Битва DJ" - победители баттлов представят Минск на Дне молодежи на "Славянском базаре в Витебске". Также в парке развернулись интерактивные площадки стрит-арта, виртуальной реальности, паркура и футбольного фристайла.