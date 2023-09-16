День народного единства - хроника исторической правды, или Как Беларусь снова стала одним государством

День народного единства - самый молодой праздник в календаре официальных дат Беларуси. Но в его основе прочный исторический фундамент.

17 сентября 1939 года начался освободительный поход Красной армии в Западную Беларусь. Некогда единая страна воссоединилась, вернув свои, исконно белорусские земли, после почти двадцати лет польской оккупации. Без малого 4 миллиона человек (этническое белорусское население) обрели Родину. Единение человеческих судеб, когда искусственно разделенные семьи вновь были вместе и говорили на родном белорусском языке. Акт исторической справедливости, который стал примером единства нации. Подробности у Елены Бормотовой (см. видео).