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День народного единства отмечает Беларусь
Наша страна сегодня отмечает новый государственный праздник - День народного единства. Это важный исторический момент, когда была восстановлена справедливость, и наша страна, разорванная на Западную и Восточную Беларусь, объединилась. 83 года назад освободительный поход Красной армии положил конец затянувшейся почти на два десятилетия польской оккупации Западной Беларуси.
Этот день - символ преемственности поколений, стойкости белорусской нации и государственности, также дань памяти и уважения тем, благодаря кому живем в мире и согласии. Потому что наша сила в сплоченности и единении.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем народного единства.
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