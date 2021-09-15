День народного единства - символ консолидации белорусского народа

Значение Дня народного единства как символа консолидации белорусской нации обсудят сегодня за круглым столом в Национальном историческом музее. Мероприятие пройдет с участием спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой. Участниками круглого стола станут уполномоченный по делам религий и национальностей, дипломаты, политологи, руководители центральных средств массовой информации.

Также состоится открытие тематической выставки. Будут представлены редкие документы Национального архива, предметы быта, книги, газеты. Печатные станки, на которых они издавались, в том числе и нелегальные. Особенностью церемонии открытия выставки станет телемост с областными музеями. Связь между регионами будет обеспечивать Белтелерадиокомпания.