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День народного единства - символ консолидации белорусского народа
Значение Дня народного единства как символа консолидации белорусской нации обсудят сегодня за круглым столом в Национальном историческом музее. Мероприятие пройдет с участием спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой. Участниками круглого стола станут уполномоченный по делам религий и национальностей, дипломаты, политологи, руководители центральных средств массовой информации.
Национальный исторический музей подготовил выставку ко Дню народного единства
Также состоится открытие тематической выставки. Будут представлены редкие документы Национального архива, предметы быта, книги, газеты. Печатные станки, на которых они издавались, в том числе и нелегальные. Особенностью церемонии открытия выставки станет телемост с областными музеями. Связь между регионами будет обеспечивать Белтелерадиокомпания.
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