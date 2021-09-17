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День народного единства важен для каждого белоруса

Сегодня мы объединяемся ради мира и покоя на нашей земле. Мы хотим, чтобы наши дети и внуки были счастливы в мирной и красивой стране, здесь учились и воспитывали своих детей. Этот праздник важен для каждого.

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