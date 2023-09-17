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День народного единства занял в сердцах белорусов особое место - Костевич
Будущее нашей страны в наших руках, сообщила БЕЛТА министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
Она отметила, что за небольшой период времени День народного единства поистине занял в сердцах белорусов особое место. "Мы видим, как по всей стране разворачиваются мероприятия: концерты, выставки, встречи с трудовыми коллективами, премьера фильма. Все это подчеркивает востребованность и небезразличие наших граждан к данному празднику", - сказала она.
Важно, как отметила Ирина Костевич, что с каждым годом все большую активность проявляет молодежь. "Нередко молодые люди сами выступают организаторами или координаторами патриотических мероприятий, акций и флешмобов. Формируются крепкие связи поколений", - поделилась министр труда и социальной защиты.
Она также считает, что именно благодаря нашим героическим предкам, Беларусь сейчас - сильное и независимое государство. "Будущее нашей страны в наших руках. Первостепенная задача - сохранить свое единство через любовь к Родине, преданность своему Отечеству, уважение к государственной символике Республики Беларусь", - сказала Ирина Костевич.
Она подчеркнула, что именно единство народа помогает сохранить белорусскую землю как место, где хочется растить детей, заниматься любимым делом и встретить старость под мирным небом.
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